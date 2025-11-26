Due pezzi di Sardegna nell'Italia che affronta l'Islanda domani a Tortona (ore 20.30) in un palazzetto tutto esaurito. nei 12 scelti dal Ct Luca Banchi per la gara valida alle qualificazioni ai Mondiali 2027 ci sono Luca Vincini, della Dinamo, al debutto, e il cagliaritano Sasha Grant, in forza al Cremona.

Il terzo sardo è Gigi Datome, coordinato del Settore Squadre Nazionali Maschili: «Qui ci sono tanti atleti che si sono segnalati negli anni scorsi con le Nazionali Giovanili ma dobbiamo farci trovare pronti da subito perché la sfida con l’Islanda è già molto importante: ci attendono partite non facili ma fondamentali se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo di qualificarci per il Mondiale 2027».

Il capitano della Nazionale è un altro giocatore della Dinamo, Achille Polonara, il co-capitano è Amedeo Tessitori.

Il tecnico Luca Banchi è all'esordio come Ct della nazionale: «Veniamo da giornate proficue di lavoro e in questo senso allenarci in una struttura così moderna e ospitale ci ha aiutato, dobbiamo giocoforza ottimizzare i momenti condivisi perché il tempo a nostra disposizione è ridotto. Nei ragazzi ho trovato grande disponibilità nel trovare un’intesa e una rapida conoscenza reciproca. Vogliamo cercare di mostrare il miglior volto possibile, posso già assicurare che non mancheranno spirito e determinazione e noi poi proveremo ad aggiungere qualità di gioco».

© Riproduzione riservata