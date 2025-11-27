Ecco il primo rinforzo. Italiano. La Dinamo ha ingaggiato Riccardo Visconti, guardia-ala di 27 anni, alto 197cm, che nel campionato passato si è diviso tra Virtus Bologna, dove aveva pochissimo spazio, e Granada, dove ha prodotto 9 punti di media.

Giocatore che a livello giovanile si è messo in luce sia nei tornei per club, sia nelle diverse nazionali, Visconti ha debuttato a 17 anni a Venezia. Dopo tre stagioni è passato a Brindisi, continuando a crescere, e altrettanto ha fatto nei due campionati di Pesaro, dove nella stagione 2023/24 si è guadagnato 17 minuti in campo e ha risposto con 7 punti e il 32% nelle triple.

Il ds Mauro Sartori commenta: «Riccardo si è fatto apprezzare durante le sue esperienze, sia in Italia che in Spagna lo scorso anno. È un tiratore sugli scarichi e dal palleggio, porta energia su entrambi i lati del campo e, anche a livello difensivo, sa sempre dove posizionarsi. È intelligente, aiuta a rimbalzo, corre bene e sa essere un ottimo team player. Non si tira indietro quando c’è da alzare il livello di competitività in campo».

