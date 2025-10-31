A sole 48 ore dalla vittoria in Croazia per l'EuroCup, la Dinamo Women si rituffa nella A1 femminile. Domani alle 19 la squadra di Citrini è di scena al Taliercio contro l’Umana Reyer Venezia, vice campione d'Italia e capolista imbattuta insieme a Schio.

Tra le fila delle padrone di casa l'americana Joyner Holmes, ex di Sassari nella stagione 2022/23 dove aveva chiuso con 18 punti e 9 rimbalzi di media. Invece Debora Carangelo è stata per un decennio a Venezia, dove ha vinto una Supercoppa, uno Scudetto e una promozione dall’A2 all’A1.

Il coach Paolo Citrini dichiara: “Affrontiamo una squadra che gioca per vincere lo Scudetto. Venezia partecipa all’Eurolega, ha tradizione e qualità: sulla carta la sfida è molto dura, ma noi guardiamo solo a noi stessi. Vogliamo scendere in campo con il miglior atteggiamento possibile”.

