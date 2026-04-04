La crisi è arrivata prima del settimo anno. Dopo sei stagioni la Dinamo Women lascia la A1 femminile. Non si iscriverà al prossimo campionato, nonostante la salvezza conquistata attraverso i playout ai danni della Brixia Brescia.

Non è il primo club che molla, lo hanno già fatto Virtus Bologna, Ragusa e Roma e infatti da due stagioni il campionato è zoppo, a testimonianza dello scarso ritorno economico e di visibilità. E qualche domanda i vertici della pallacanestro rosa devono porsela.

Purtroppo i sei campionati della Dinamo Women non lasciano traccia nella crescita del movimento femminile sardo: sono stati una magnifica cattedrale nel deserto. A dispetto del bel gioco offerto e dei risultati anche pregevoli in Europa, delle tante straniere valorizzate, sul territorio non c'è stata alcuna ricaduta. In provincia il basket femminile resta in crisi a livello giovanile. Va anche detto che in questi sei anni non è stata lanciata alcuna giocatrice sarda dalla Dinamo Women, tanto che ha sempre pescato fuori dall'isola le italiane da utilizzare in partita, lanciandone alcune in nazionale come Toffolo ed Egwoh.

© Riproduzione riservata