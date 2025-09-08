La Dinamo Women chiude al 3° posto il Torneo Sa DuchessaEsordio positivo per Temira Poindexter, subito a segno con una tripla nei primi minuti
La Dinamo Women chiude al terzo posto il Torneo Internazionale “Sa Duchessa” di Cagliari grazie al successo contro le svedesi del Norrköping Dolphins, battute 70-54 nella finale per il 3°-4° posto.
Al PalaCus, la squadra di coach Paolo Citrini ha approcciato bene la partita, trovando subito buone soluzioni offensive e mostrando solidità difensiva.
Esordio positivo per Temira Poindexter, subito a segno con una tripla nei primi minuti. All’intervallo le sassaresi erano avanti 40-29, per poi allungare fino al +19 nella ripresa e gestire il margine fino alla sirena.
Top scorer Kourtney Treffers con 15 punti, bene anche Sammartino e Richards (12 a testa).
«Oggi sono molto più contento», ha spiegato Citrini, «le ragazze hanno cercato di applicare quanto fatto in allenamento, siamo un gruppo nuovo e serve tempo, ma c’è disponibilità e voglia di migliorare».
Il torneo si è chiuso con un episodio insolito: la finale tra Geas Sesto San Giovanni e le campionesse d’Italia del Famila Schio è stata interrotta alla fine del terzo quarto per il parquet reso scivoloso dall’umidità, con il punteggio fermo sul 50-36 in favore di Schio.
Dinamo Sassari-Norrköping Dolphins 70-54
Dinamo Sassari: Sammartino 12, Richards 12, Carangelo 9, Trozzola 2, Spinelli 2, Poindexter 6, Boros 2, Egwoh 4, Treffers 15, Turel 6. All. Citrini.
Norrköping: Tebiusu 19, Broughton 11, Vugerud 2, M. Ahlberg 9, Oiala 2, Brenneckc 3, K. Ahlberg, Ulrstrom 8. All. Lundgren.
Parziali: 19-18; 40-29; 56-43