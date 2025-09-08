La Dinamo Women chiude al terzo posto il Torneo Internazionale “Sa Duchessa” di Cagliari grazie al successo contro le svedesi del Norrköping Dolphins, battute 70-54 nella finale per il 3°-4° posto.

Al PalaCus, la squadra di coach Paolo Citrini ha approcciato bene la partita, trovando subito buone soluzioni offensive e mostrando solidità difensiva.

Esordio positivo per Temira Poindexter, subito a segno con una tripla nei primi minuti. All’intervallo le sassaresi erano avanti 40-29, per poi allungare fino al +19 nella ripresa e gestire il margine fino alla sirena.

Top scorer Kourtney Treffers con 15 punti, bene anche Sammartino e Richards (12 a testa).

«Oggi sono molto più contento», ha spiegato Citrini, «le ragazze hanno cercato di applicare quanto fatto in allenamento, siamo un gruppo nuovo e serve tempo, ma c’è disponibilità e voglia di migliorare».

Il torneo si è chiuso con un episodio insolito: la finale tra Geas Sesto San Giovanni e le campionesse d’Italia del Famila Schio è stata interrotta alla fine del terzo quarto per il parquet reso scivoloso dall’umidità, con il punteggio fermo sul 50-36 in favore di Schio.



Dinamo Sassari-Norrköping Dolphins 70-54

Dinamo Sassari: Sammartino 12, Richards 12, Carangelo 9, Trozzola 2, Spinelli 2, Poindexter 6, Boros 2, Egwoh 4, Treffers 15, Turel 6. All. Citrini.

Norrköping: Tebiusu 19, Broughton 11, Vugerud 2, M. Ahlberg 9, Oiala 2, Brenneckc 3, K. Ahlberg, Ulrstrom 8. All. Lundgren.

Parziali: 19-18; 40-29; 56-43

