La Dinamo vince la battaglia contro Trento 89-88Thomas segna l’ultimo sorpasso e poi stoppa Jones
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una vittoria ottenuta con ferocia dopo una battaglia con intensità da playoff. Il coach Mrsic bagna il debutto al PalaSerradimigni con una vittoria pesantissima su Trento (89-88) che consente alla Dinamo di lasciare l’ultimo posto.
Davvero buono l’avvio del Banco che trascinato da un Marshall straripante va 10-2. Trento risponde con la zona, ma la squadra di Mrsic gira bene la palla e fa movimento. L’ingresso di Battle ridà energia agli ospiti che si affidano alle penetrazioni per “bucare” la difesa biancoblù. Il punteggio va a elastico: con la bomba di Johnson Dinamo a +11, ma la zona prolungata fa impantanare l’attacco di casa che è anche senza centro (Vincini e McGlynn hanno due falli) e le ali Aldridge e Jakimoski piazzano il break che riapre tutto. Al riposo Trento ci va avanti: 49-50.
Dopo l’intervallo gli ospiti hanno la testa e l'intensità giuste e tentano la fuga: 54-62 al 25’. La Dinamo recupera col doppio centro ma i falli la condizionano: Johnson firma la tripla del sorpasso (67-66). I liberi riportano avanti Trento che mantiene due canestri di vantaggio sino al 38’: 80-85. Tripla di Buie (17 punti) coast to coast di Marshall e canestro su recupero di Vincini.: 87-85. Jones segna il controsorpasso con entrata e libero, Thomas cattura un rimbalzo offensivo e lo trasforma nel nuovo +1. Trento ha 12 secondi per tirare, ma Jones viene stoppato da Thomas
Migliore realizzatore Johnson con 19 punti.