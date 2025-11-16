Una vittoria ottenuta con ferocia dopo una battaglia con intensità da playoff. Il coach Mrsic bagna il debutto al PalaSerradimigni con una vittoria pesantissima su Trento (89-88) che consente alla Dinamo di lasciare l’ultimo posto.

Davvero buono l’avvio del Banco che trascinato da un Marshall straripante va 10-2. Trento risponde con la zona, ma la squadra di Mrsic gira bene la palla e fa movimento. L’ingresso di Battle ridà energia agli ospiti che si affidano alle penetrazioni per “bucare” la difesa biancoblù. Il punteggio va a elastico: con la bomba di Johnson Dinamo a +11, ma la zona prolungata fa impantanare l’attacco di casa che è anche senza centro (Vincini e McGlynn hanno due falli) e le ali Aldridge e Jakimoski piazzano il break che riapre tutto. Al riposo Trento ci va avanti: 49-50.

Dopo l’intervallo gli ospiti hanno la testa e l'intensità giuste e tentano la fuga: 54-62 al 25’. La Dinamo recupera col doppio centro ma i falli la condizionano: Johnson firma la tripla del sorpasso (67-66). I liberi riportano avanti Trento che mantiene due canestri di vantaggio sino al 38’: 80-85. Tripla di Buie (17 punti) coast to coast di Marshall e canestro su recupero di Vincini.: 87-85. Jones segna il controsorpasso con entrata e libero, Thomas cattura un rimbalzo offensivo e lo trasforma nel nuovo +1. Trento ha 12 secondi per tirare, ma Jones viene stoppato da Thomas

Migliore realizzatore Johnson con 19 punti.

