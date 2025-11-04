In Europe Cup la Dinamo si trova a proprio agio e vince al PalaSerradimigni la terza gara su quattro: 89-72 sullo Sporting Lisbona. Testa più libera e anche una bella reazione nervosa per la squadra sassarese che ha avuto i migliori realizzatori in Thomas (18 punti), Johnson e Marshall 17 punti a testa.

Cronaca- In attesa del croato Veljko Mrsic c’è il vice Massimilano Oldoini in panchina. Stesso quintetto base, ma energia diversa e più circolazione di palla. Sassari inizia a staccarsi e continua a farlo anche quando entrano tutti i giocatori della panchina: 23-15 al 9’ e 29-20 al 12’. Lisbona è sopraffatta dall’intensità del Banco che scappa via sino a toccare il +20 trascinata da Marshall, ma la buona notizia è che a parte Seck hanno segnato tutti all’intervallo: 55-41.

Nel terzo quarto prosegue la rimonta portoghese che grazie al break di 17-2 si avvicina sino al 55-52 del 24’. Il tecnico Oldoini inizia a rimettere gli italiani per arrivare al quintetto “total white” e Beliauskas consente di riguadagnare la doppia cifra di distacco. Nell’ultima frazione il centro Johns fa la voce grossa sotto canestro, ma appena rientra Vincini viene limitato. Le percentuali al tiro calano, ma ormai la gara è saldamente nelle mani del Banco.

