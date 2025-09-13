Al PalaDelrio di Elmas la Dinamo Women si impone con autorità sul San Salvatore Selargius, nel test inserito nel torneo che celebra i 50 anni del G.S. Oratorio. Le ragazze di coach Citrini chiudono sul 81-43, un risultato che conferma la differenza di categoria ma soprattutto offre buone indicazioni in vista della trasferta europea di giovedì prossimo a Salonicco, dove le biancoblù affronteranno il Panathlitikos nel preliminare di Eurocup.

La cronaca. Le sassaresi partono subito forte: un break di 9-0 apre la gara e al 10’ il tabellone dice già +15 con la tripla di Sammartino. Nel secondo quarto Treffers e Richards allargano ulteriormente la forbice fino al 41-19 dell’intervallo. Anche al rientro dagli spogliatoi la Dinamo mantiene alta l’intensità, firmando un parziale di 11-0 che spegne i tentativi di rimonta selargini. Erikstrup e Juhasz provano a scuotere il San Salvatore, ma la distanza resta ampia: 62-34 alla terza sirena e 81-43 al termine.

A rovinare in parte la serata gli stop fisici di Trozzola e Boros nell’ultimo quarto. Positivo, invece, l’inserimento delle giovani Moro e Peragallo, in campo nell’ambito della collaborazione con la Mercede Alghero.

Il torneo di Elmas si chiuderà domani (domenica) alle 18.30 con la sfida tra Esperia Cagliari e Klass Sennori, le due rappresentanti sarde nel prossimo campionato di Serie B Interregionale.



Dinamo Sassari-San Salvatore Selargius 81-43

Dinamo Sassari: Carangelo 8, Boros 9, Richards 13, Poindexter 11, Treffers 6, Trozzola 1, Turel, Sammartino 13, Spinelli 7, Egwoh 12, Moro 1, Peragallo. All. Citrini.

San Salvatore Selargius: D’Angelo 4, Mura, Berrad, Ingenito 7, Erikstrup 11, Ruggeri 3, Valenti 2, Ceccarelli 2, Lapa 2, Demetrio Blecic, Porcu 2, Juhasz 10. All. Maslarinos

Parziali: 25-10; 41-19; 62-34

© Riproduzione riservata