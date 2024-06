Eccola qui la firma attesa già da qualche giorno. Un quintale di muscoli distribuiti in 196cm di altezza per completare un quintetto che di forza fisica ne ha abbastanza per soperire alla piccola statura del play Bibbins. La Dinamo ha ufficializzato la firma di Brian Fobbs, americano classe 1998 e quindi si tratta di un giocatore in evoluzione.

Nella Bundersliga con Bonn ha prodotto 14 punti e 5 rimbalzi di media. Due anni fa in Belgio col Mechelen, al rientro da un infortunio a un tendine d'Achille, ha superato i 20 di media e vinto il titolo di Mvp della Lega.

Il coach nenad Markovic conferma che si tratta della prima scelta per il ruolo di guardia del quintetto: «Abbiamo subito guardato a lui per le sue caratteristiche fisiche, per affiancarlo a Bibbins e per dare modo alla squadra di avere anche qualità atletiche. È un eccellente difensore, grande pressione sulla palla, ha capacità di tirare e di attaccare il ferro. Mi piace che abbia scelto noi per fare un ulteriore step, può migliorare molto, ha margini importanti, se lo farà durante la stagione anche la squadra crescerà con lui».

