Terza sconfitta di fila in campionato, quinta compresa la Europe Cup. La Dinamo perde ancora: 76-70 a Trieste dopo una partita vissuta a strappi, dove è stata anche in vantaggio nella parte centrale. Nel finale però più lucidità e precisione per i padroni di casa, guidati da Ramsey con 24 punti e dall'ex Brooks, con 10 punti e 8 rimbalzi.

Nel Banco bene Buie (13 punti e 9 assist), benissimo Ceron con 4/10 da tre e bene Thomas ma solo dopo l'intervallo: 16 punti. Troppo pesanti le assenze delle guardie Beliauskas e Johnson (in panchina ma non utilizzato) oltre che di Marshall.

Cronaca- Gara vissuta a break e controbreak. Ottimo l'avvio del Banco che va sul 9-1 grazie alle due triple di Ceron. Trieste che risponde con un break da 17-2 con Ramsey da fuori e l'ex Brooks sveglio dentro l'area. Sassari finisce anche a -8 ma Buie e Ceron promuovono il break di 13-0 che li riporta avanti di 3 lunghezze a metà gara.

Nella terza frazione Buie e Thomas mantengono il distacco a +5, ma nell'ultimo quarto Trieste ritrova il tiro da tre punti e piazza un allungo devastante che la porta a +11. Sassari ha la forza di risalire a -6 ma sbaglia due volte la bomba del -3.

