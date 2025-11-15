La vittoria garantisce il distacco dall'ultimo posto, dove è rimasta Udine, sconfitta a Tortona. Domani a mezzogiorno contro Trento il PalaSerradimigni accoglie il debutto casalingo del coach Veljko Mrsic che ha diretto la Dinamo prima a Mestre contro Venezia e poi in Romania, a Valcea.

La formazione ospite ha perso le ultime tre gare di campionato e ha qualche giocatore in dubbio: Hassan (influenza), Jones (periostite) e Jogela (risentimento muscolare). Anche il centro Bayehe non è al meglio.

Il tecnico Mrsic preferisce concentrarsi sulla squadra che guida da una settimana. "Dobbiamo essere continui in difesa: a volte difendiamo bene per 15-20 secondi e poi molliamo concedendo canestri facili".

Contro una formazione che ha i giocatori più prolifici nei ruoli di play e guardia (Steward, Battle e Jones se recupera) sarà fondamentale la difesa degli uno contro uno e il controllo del ritmo.

