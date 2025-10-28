Torna in campo per la Europe Cup Fiba la Dinamo che domani ospita il Rasta Vechta (PalaSerradimigni ore 20.30) per il terzo turno della fase a gironi. La squadra tedesca è capolista a punteggio pieno per avere battuto i rumeni del Valcea 91-72 e lo Sporting Lisbona 98-82.

Nel Vechta gioca il play Kuhse, l'anno scorso a Derthona Tortona, che è anche il migliore realizzatore con 18 punti e 7 assist di media. Segna molto anche il play-guardia Verge, anche se pure lui tira maluccio da tre.

Nella Dinamo tutti presenti: a Bologna hanno giocato anche l'alapivot Mezzanotte e l'esterno Ceron, fermi sino a dieci giorni fa per problemi fisici.

