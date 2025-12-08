Campagna Amica con le “ Notti Gialle" approda a Castelsardo, sabato 13 dicembre dalle ore 18, nella Piazza Nuova. Una manifestazione dedicata alla promozione dei prodotti agricoli illuminerà il cielo notturno di Castelsardo per una iniziativa sotto le stelle all’insegna dei prodotti del territorio anglonese. Evento organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura della Città di Castelsardo in collaborazione con Coldiretti Nord – Sardegna. Venti aziende agricole saranno presenti con i loro stand per offrire in vendita diretta i loro prodotti: dallo Street Food contadino alla birra agricola al vino, senza dimenticare formaggio, frutta e verdura, confetture. «Un bel momento di condivisione per celebrare i prodotti tipici e prelibatezze del mondo agricolo locale, la vita in campagna in tutte le sue forme con attenzione al territorio e la salvaguardia delle tradizioni - sottolinea l’assessore all’Agricoltura e Ambiente, Christian Speziga, - grazie a Coldiretti Nord Sardegna con il direttore Marco Locci e la referente Lucia Oggiano che permette di avvicinare i cittadini agli agricoltori e aziende agricole di Campagna Amica mettendo in vetrina l’importanza dei prodotti della terra, genuini e di qualità oltre che di filiera corta. Un’ occasione unica – conclude l’assessore Speziga - per offrire ai visitatori l’opportunità di conoscere le specialità locali come i prodotti freschi del territorio, per sostenere e incentivarela filiera cortanel ciclo delle stagioni».

Fondazione Campagna Amica nasce nel 2008 per realizzare iniziative volte a esaltare il valore e la dignità dell’agricoltura italiana. Promossa da Coldiretti, Campagna Amica si pone a tutela dell’ambiente, del territorio, delle tradizioni e della cultura, della salute, della sicurezza alimentare, dell’equità, dell’accesso al cibo a un giusto prezzo, dell’aggregazione sociale e del lavoro, è per dare risposte a temi di grande attualità come l’alimentazione, il turismo, l’ecologia, la salute e il benessere, con l’obiettivo di promuovere un nuovo stile di vita sano e sostenibile.

