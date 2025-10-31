Inizia tra le mura amiche (domani a Sorso, alle 15.30) il campionato della Dinamo Lab che riceve il Montello Bergamo. Il capitano Enrico Ghione ricorda l'ingaggio degli altri due azzurri: "Alle ottime conferme abbiamo aggiunto due tasselli della nazionale come Giulio Maria Papi e Driss Saaid. E' un bel progetto quello proposto dal coach Mathew Foden".

Gli impegni agli Europei non solo dei nazionali italiani ma anche di qualche straniero hanno impedito di allenarsi al completo, ma c'è fiducia, come sottolinea Sara Revuelta, argento con la Spagna: "Sulla carta Cantù e Giulianova sono favorite, ma in campo conta quello che si fa, non i valori sulla carta".

Esordio in trasferta invece per i vice campioni d’Italia dell’Asinara Waves E-Ambiente: alle 15.30 giocano a Treviso. La squadra sarda ha ingaggiato i due britannici Choudry (ex Briantea84) e Harrison Brown, oltre che l’ex capitano della Dinamo Lab Claudio Spanu.

