Travis Diener torna a Sassari per una masterclass di tre giorniProtagonista del trionfo in Coppa Italia, il play di nuovo al PalaSerradimigni dal 22 al 24 luglio
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Al PalaSerradimigni ritorna Travis Diener. Il geniale play che con la Dinamo ha vinto la Coppa Italia 2014 e ha fatto sognare e divertire i tifosi per quattro stagioni sarà a Sassari dal 22 al 24 luglio per una tre giorni in sinergia tra il club biancoblu e la Chapman Academy - Diener: la TD 12 Elite Masterclass.
Le sedute di allenamento si svolgeranno dalle 9 alle 12 al PalaSerradimigni: saranno tre giorni di lavoro ad alta intensità, aperti a tutti i ragazzi e le ragazze delle annate 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, che avranno l'opportunità di allenarsi a stretto contatto con uno dei giocatori che più ha segnato il secondo decennio degli anni Duemila nella serie A.
Ala-Diener, come è stato soprannominato è statunitense di nascita ma a Sassari ha preso il passaporto italiano che gli ha consentito di giocare anche qualche gara nella nazionale. Smesso di giocare dopo l'esperienza a Cremona (altra Coppa Italia, nel 2019, col coach Meo Sacchetti) Travis Diener è diventato coach e ha lanciato il progetto Chapman Academy, creato in collaborazione con due compagni di college a Marquette: Joe Chapman e il tre volte campione Nba Dwyane Wade.