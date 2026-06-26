Nuova tappa nel percorso di Alessandro Dore. Il playmaker sassarese classe 2006, cresciuto tra Sant'Orsola, Torres e settore giovanile della Dinamo, giocherà la prossima stagione con la Treviglio Brianza Basket, formazione di Serie B Nazionale.

Dore arriva dalla Bakery Piacenza, dove nell'ultima annata ha disputato 34 partite in Serie B Nazionale con 14,8 punti di media, 2,8 assist e 2,5 rimbalzi a gara, chiudendo in doppia cifra in 27 occasioni. Parallelamente è stato protagonista anche nel campionato Under 19 Gold.

Dopo essersi messo in luce con la Dinamo nella Next Gen Cup 2023/24 (18,6 punti di media in sette partite), il giovane regista aveva anche assaporato la Serie A, esordendo con la prima squadra biancoblù a soli 18 anni. In seguito aveva proseguito il proprio percorso tra BluOrobica Bergamo e Bakery Piacenza, prima della chiamata di Treviglio.

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