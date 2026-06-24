Dalla Russia a Venezia, dalla Spagna a Napoli. Secondo rientro nella serie A italiana per Marco Spissu che ha firmato un contratto biennale con Napoli. Il play sassarese, classe 1995, dopo aver concluso col botto la sua esperienza a Saragozza (20 punti con la tripla decisiva per la salvezza) è entrato nel mirino di alcun club italiani. L'ha spuntata alla fine Napoli che sta allestendo una formazione ambiziosa, visto anche l'arrivo di un altro giocatore della nazionale: John Petrucelli.

Per Spissu un ritorno da avversario delle squadre dove ha giocato: la Virtus Bologna, che ha contribuito a riportare nella massima serie e la Reyer Venezia, dove a dispetto delle critiche, aveva prodotto cifre di tutto rispetto nei playoff scudetto del 2024: 10 punti col 34% nelle triple, l'89% ai liberi e 5,6 assist di media.

Non ci sarà invece la Dinamo, retrocessa in A2, salvo un ripescaggio al posto di Trieste che tra i club nell'orbita dell'americano Matiasic sembra quello più in difficoltà. Le iscrizioni scadono il 26 giugno, quindi sabato se ne saprà di più.

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