Non solo basket, a Sassari la III edizione del Summer MadnessAllo Sporting Club di via Milano anche dj set e street art dal vivo
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Più che un torneo di basket: un momento di incontro, musica (grazie ai dj set), street art dal vivo e lab dedicati ai partecipanti. Terza edizione per Summer Madness l'evento nato dall'intuizione e dalla passione di Fabia Canu, Davide Fiori, Alessandro Masala e Mattia Ennas. Dal 7 al 10 luglio sarà ancora lo Sporting Club di via Milano 26 a Sassari ad ospitare la manifestazione.
In gara giocatrici e giocatori suddivisi in 4 categorie con una formula che valorizza gioco, divertimento e partecipazione. Tra le novità più significative dell'edizione 2026 figurano un nuovo logo, il debutto dell’attesissimo FantaBasket Summer Madness (piattaforma OnlyFanta), la rinnovata Beer Cup powered by BBN.
La manifestazione sarà presentata ufficialmente con una conferenza stampa martedì 7 luglio alle ore 19, alla presenza degli organizzatori e di Manuel Vanuzzo, storico ex capitano della Dinamo.