Non si ferma più Sassari che vince anche sul campo della Germani 93-80 consolidando la sesta posizione. Per Brescia è crisi, alla sesta sconfitta di fila ed è un rammarico che proprio i lombardi vadano alla Final 8 di Coppa Italia, con i biancoblù di Bucchi a fare da spettatori.

Parte ancora Dowe in quintetto e attacca l'ex Dinamo Nikolic che non ha la forza fisica per fermarlo. Kruslin serve due assist a Stephens e Bendzius e Jones mettono una tripla a testa: +7 al 7', 8-15. Entrano i cambi e sono le due triple di Gentile che portano al primo distacco in doppia cifra: 15-25 al 9'.

Nel secondo quarto è ancora lo scatenato Gentile ad allargare il solco promuovendo un break di 10-0 che porta a +15 il Banco al 14'. Brescia si scuote e con Della Valle (tocca e supera i 3.000 punti in A) e Gabriel piazza un piccolo controbreak 30-37 al 18'. Reagiscono Dowe e Kruslin da tre punti per il nuovo e momentaneo +12.

Al rientro dopo l'intervallo è sempre Della Valle a trascinare la Germani che si avvicina pericolosamente: 49-54 al 27' . Sassari fatica in attacco e al rientro Jones commette subito il quarto fallo. Petrucelli ha spazio e non sbaglia la bomba del -2 per i padroni di casa. Segnano solo Robinson e Kruslin ma basta per respingere il tentativo di aggancio: 54-61 al 28'.

Sassari non riesce a uccidere la partita anche perché perde troppi palloni e il risveglio di Petrucelli riporta vicino Brescia: 64-66 al 33' e 70-71 al 36' con la bomba di Nikolic. Nel finale emerge la personalità di Dowe e la freddezza di Bendzius che segna la tripla del 77-84 a 58 secondi dalla fine. E la chiude.

I tabellini

Germani Brescia: Gabriel 18 Massinburg 2 Nikolic 7 Della Valle 23 Petrucelli 16 Taylor, Odiase 5 Burns , Laquintana, Cournooh 3 Moss 2 Akele 4 All. Magro.

Banco di Sardegna Sassari: Jones 5 Robinson 5 Dowe 22 Kruslin 16 Devecchi ne Treier 3 Chessa, Bendzius 13 Gentile 11 Raspino ne, Diop 11 Stephens 7 All. Bucchi.

