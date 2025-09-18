Esordio con vittoria a Salonicco per la rinnovatissima Dinamo Women. Sul campo del Panathlitikos Sykeon finisce 72-56 per la squadra sassarese. Significa che per superare il turno eliminatorio e accedere alla fase a gironi dell'Eurocup femminile basterà mercoledì al palaSerradimigni anche una sconfitta non superiore ai 15 punti di scarto.

Davvero buona la prova della Dinamo Women, schierata da coach Citrini col quintetto Carangelo, Boros, Treffers, Richards e Pondexter. L'equilibrio è durato solo un quarto, nel secondo la buona difesa e l'agilità di ali e lunghe ha consentito di alzare i ritmi provocando il +11 a metà gara.

Nel terzo quarto il distacco è salito anche a +19. Il tecnico ha fatto ruotare nove giocatrici.

Migliore realizzatrice Treffers con 18 punti. Doppia doppia per Richards: 10 punti e altrettanti rimbalzi. Per carangelo 11 punti e 8 assist.

