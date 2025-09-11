Il PalaConi di Nuoro ospita domani e domenica le due amichevoli della Dinamo contro i tedeschi del Niners Chemnitz. Entrambe le partite avranno inizio alle ore 20.

La squadra biancoblù cercherà di mostrare progressi rispetto alle partite giocate contro Bayern Monaco e Gran Canaria al City of Cagliari.

La formazione dello Chemnitz ha vinto due anni fa la Europe Cup, mentre nella stagione passata ha chiuso la Bundersliga al quarto posto. Tra i giocatori una vecchia conoscenza del basket italiano: il play Corey davis, ex Cremona e Trieste.

© Riproduzione riservata