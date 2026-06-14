Ritorna a Sassari uno dei protagonisti dello storico triplete Supercoppa-Coppa Italia-Scudetto: la Dinamo ha ingaggiato l'alapivot Jeff Brooks, 38 anni, 203cm di altezza, proveniente da Trieste. Nella stagione 2014/15 Brooks giocò come americano, ora invece è in quota italiani grazie al matrimonio con Benedetta nel 2017.

Brooks ha dichiarato: “Tornare a giocare a Sassari è un'emozione straordinaria, un sentimento che unisce gioia e gratitudine. Gioia perché torno in un luogo che mi ha accolto quando ero ancora un giocatore giovane e che oggi ritrovo dopo un percorso di crescita che mi ha portato a maturare non solo come atleta, ma anche come uomo e come padre. Quello che abbiamo costruito insieme in passato è qualcosa di speciale e mi rende orgoglioso sapere che il club abbia pensato a me per il proprio futuro. Non vedo l'ora di tornare in campo e iniziare questa nuova avventura. I miei obiettivi personali coincidono sempre con quelli della squadra. Voglio essere la migliore versione possibile di me stesso, sia per rendimento che per leadership, attraverso l'energia, l'esempio e l'atteggiamento quotidiano".

Dopo aver lasciato Sassari Brooks ha giocato a Malaga (ha vinto l'Eurocup 2017), Milano (due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia), Venezia e nelle ultime tre stagioni a Trieste.

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