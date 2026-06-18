Basket, Milano sbanca Venezia: Scudetto numero 32 e triplete italianoGara-4 finisce 86-72. L’Olimpia fa festa e mette un altro titolo in bacheca dopo Supercoppa e Coppa Italia
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L'EA7 Milano torna sul tetto d'Italia. Il successo in gara-4 al Taliercio contro la Reyer Venezia (86-72) consegna lo scudetto numero 32 all'Olimpia che per la prima volta nella sua storia, nella stagione segnata dal lutto per la scomparsa di Giorgio Armani, conquista Supercoppa, Coppa Italia e campionato.
Primo scudetto per Peppe Poeta, che ha preso la squadra in corsa a novembre per le dimissioni di Ettore Messina. Top scorer Brooks e Guduric con 15 punti ma il serbo è decisivo nella ripresa (13) assieme a Ellis (9 con 3/5 da tre).
(Unioneonline)