Si è chiusa ufficialmente qualche giorno fa la stagione di Divisione Regionale 1 di basket. Un’annata lunga e intensa, sempre molto seguita su tutti i parquet isolani.

Promosse. La formula del torneo prevedeva due promozioni in Serie C. La prima dopo la regular season, la seconda, invece, dopo i playoff tra le formazioni che si sono piazzate dal secondo al nono posto. La stagione regolare aveva incoronato il CUS Cagliari: squadra forte e completa in tutti i ruoli, ben orchestrata da coach Marco Benucci, che ha ottenuto 24 vittorie in 26 gare. Un ruolino che ha visto gli universitari vincere quasi tutti gli scontri contro le dirette concorrenti per la vetta (2-0 contro Elmas e Genneruxi e 1-1 con il CMB Porto Torres). Il CMB Porto Torres, una delle due squadre ad aver bloccato il CUS Cagliari (l’altra era stata il San Sperate), è la seconda promossa. I turritani, guidati in panchina da Claudio Cau e in campo da uno scatenato Sahud, hanno ottenuto il pass per la categoria superiore al termine dei playoff. Nella post season hanno battuto, nell’ordine, Sinnai ai quarti (2-0 nella serie), l’Astro in semifinale (2-1) e il Genneruxi in finale (2-0). Un percorso importante già nella prima fase, chiusa al secondo posto in classifica (20 vittorie e 6 sconfitte). Per CUS Cagliari e CMB Porto Torres ci sarà ora il grande salto nel massimo torneo regionale.

Retrocesse. Il campionato prevedeva una sola retrocessione nel campionato di Divisione Regionale 2. Il verdetto finale condanna Mogoro. I mogoresi, infatti, nel computo dei punti conquistati tra prima e seconda fase (nel girone playout le squadre portavano i punti conquistati negli scontri diretti della regular season) chiudono in ultima posizione. Nella seconda fase da segnalare gli exploit di Santa Croce, che ha riscattato la posizione della regular season (era ultima con sole 3 vittorie in 26 partite) e Ferrini Quartu. Entrambe hanno chiuso il girone playout in vetta con il miglior ruolino di marcia (6 vittorie e 2 sconfitte).

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