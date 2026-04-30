La Dinamo riceve i campioni d'Italia della Virtus, ultima chiamata per la salvezzaMarco Ceron: «Vincere per regalarci un’altra chance»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ultima gara al PalaSerradimigni domenica alle 17 contro la Virtus Bologna, capolista dalla prima giornata che sta onorando lo scudetto numero 17. L'esterno Mauro Ceron ribatte: “Ceron: Sappiamo che è una partita da dentro o fuori. Se vinciamo ci regaliamo un’altra chance di salvezza, se perdiamo il nostro campionato è finito. Per questo mi aspetto tanta voglia e tanta energia di andare oltre l’ostacolo, oltre una squadra che ha un roster più forte di noi”.
Sulla carta in effetti non c'è storia: in trasferta i campioni d'Italia hanno vinto 11 gare su 13, più di tutte quelle accumulate finora da Sassari, che è ultima a 14 punti, con sole 7 vittorie e non vince da ben sei giornate.
D'altro canto non c'è scelta. La sconfitta significa retrocessione, la vittoria vuol dire giocarsi la permanenza in A all'ultimo turno, a Brescia, per agganciare Cantù o superare Treviso. “Non è facile allenarsi in questo periodo, ma ho visto dispiacere e determinazione, credo ci sia la rabbia per dimostrare che non siamo quelli dell’ultimo periodo, dobbiamo fare una partita di carattere”.