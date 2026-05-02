L’Esperia firma il blitz a Brindisi e si porta avanti nella serie dei quarti di finale playoff di Serie B Interregionale. Il successo esterno in Gara 1 consegna ai rossoblù la possibilità di chiudere i conti già mercoledì al PalaPirastu (ore 20.30), dopo una partita combattuta e chiusa all'overtime.

La squadra di coach Manca regge l’impatto in un contesto complicato, contro un’avversaria imbattuta in casa nella prima fase, e costruisce il proprio vantaggio nella parte centrale della gara, arrivando anche a toccare il +11. Il finale, però, si complica: Brindisi rientra, trova il sorpasso e costringe gli ospiti a inseguire fino agli ultimi possessi. A tenere in piedi l’Esperia è la giocata di Frattoni, che sulla sirena firma il canestro del pareggio e manda la sfida al supplementare.

Nei cinque minuti aggiuntivi i cagliaritani mostrano maggior lucidità. I canestri di Picciau e Morgillo, oltre a un fallo antisportivo avversario, consentono di creare un piccolo margine. Brindisi ha l’occasione per rientrare, ma spreca dall’arco, mentre Giordano chiude definitivamente i conti dalla lunetta.

Tra i protagonisti spicca proprio Frattoni, autore di 24 punti e 9 rimbalzi, riferimento costante dell’attacco rossoblù.

L’Esperia si prende così l’1-0 nella serie e sposta ora il mirino su Gara 2, dove avrà la possibilità di chiudere i conti davanti al proprio pubblico e avanzare in semifinale.

Dinamo Brindisi-Esperia 87-91 d1ts

Dinamo Brindisi: Greco 1, Costabile 2, Stankovic 15, Mazzeo ne, Sannelli ne, Paciulli ne, Pulli 6, Gonzalez 20, Di Ianni 23, Sapiega 17, Cisse 3. Allenatore Cristofaro

Confelici Carni Cagliari: N. Manca 6, Cabriolu 2, Giordano 14, Potì 9, Frattoni 24, Thiam 2, Picciau 14, Locci 7, Pili 5, Morgillo 8. Allenatore F. Manca

Parziali: 23-19; 39-42; 57-60; 78-78

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