Una visita nel ricordo del fratello maggiore Drew Gordon, morto l'anno scorso a causa di un incidente stradale. Aaron Gordon, vincitore del titolo Nba 2023 con i Denver Nuggets ha fatto tappa questa mattina a Sassari con la famiglia, ospite naturalmente della Dinamo dove Drew ha giocato per due stagioni: nel 2012/13 e nel 2013/14 quando è stato tra i protagonisti dello storico primo trofeo della società biancoblù: la Coppa Italia.

Il trentenne Aaron Gordon, di 5 anni più giovane del fratello, si è presentato in borghese ma ha subito indossato la maglia biancoblù della Dinamo col numero 11 (il numero di Drew) che gli ha regalato il club del presidente Stefano Sardara.

Ad accogliere Aaron Gordon a fine allenamento della prima squadra sono stati non solo staff tecnico e giocatori ma anche la dirigenza. Un'accoglienza che ha commosso la moglie di Drew, Angela, che è voluta tornare nella città dove il marito ha vissuto due delle migliori stagioni della sua carriera.

© Riproduzione riservata