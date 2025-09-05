L'Italbasket di Marco Spissu archivia senza patemi l’ultima sfida del gruppo C piegando Cipro 89-54, ma il contemporaneo successo della Grecia sulla Spagna vale solo il secondo posto finale. Negli ottavi di Eurobasket la squadra di Gianmarco Pozzecco troverà così la Slovenia del fenomeno Nba Luka Doncic, un incrocio tanto affascinante quanto complicato.

A Limassol Spissu e compagni hanno dominato dal primo all’ultimo minuto, con rotazioni ampie e spazio per chi finora aveva visto meno il parquet. Ne ha approfittato Danilo Gallinari, in crescita con 12 punti e tre triple a bersaglio. Top scorer Simone Fontecchio (13 punti in 15 minuti) e ottima prova di Matteo Spagnolo, autore di 13 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Doppia doppia da 12+10 per Momo Diouf.

Fuori, come noto, Saliou Niang, tenuto a riposo dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro la Spagna.

L’Italia chiude così la fase a gironi con un bilancio di quattro vittorie e una sola sconfitta: da domenica la strada sarà a eliminazione diretta e il primo ostacolo si chiama Slovenia.

Italia: Gallinari 12, Melli 3, Fontecchio 13, Thompson 4, Ricci 8, Spagnolo 13, Procida 8, Niang ne, Spissu 5, Diouf 12, Akele 8, Pajola 3. Allenatore Pozzecco

Cipro: Loizides, Simitzis 9, Pashialis 2, Michail 2, Iliadis 5, Christodoulou 3, Jung 2, Giannaras, Koumis, Tigkas 15, Willis 10, Stylianou 5. Allenatore Livadiotes

© Riproduzione riservata