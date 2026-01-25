A1 femminile, la Dinamo Women non può opporsi alla corazzata VeneziaGran primo tempo della squadra sassarese che poi cede, col risultato finale di 85-63, allo strapotere delle ospiti
Un grande primo tempo, giocato alla pari. Ma non basta, perché Venezia non è solo vice capolista della A1 femminile ma anche squadra da Eurolega. La Reyer dilaga dopo l'intervallo ed espugna il PalaSerradimigni 85-63.
Ha poco da rimproverarsi la Dinamo Women che nei primi due quarti ribatte colpo su colpo alle quotatissime avversarie, riuscendo spesso a portarsi avanti nel punteggio, pur senza mai allungare: 36-39 al riposo.
Al rientro in campo dopo l'intervallo Venezia ha la qualità per mantenere alta l'intensità fisica e mentale, mentre le biancoblù di Citrini iniziano a calare nei primi cinque minuti la Reyer allunga il vantaggio anche in doppia cifra.
Nell'ultimo quarto energie quasi finite per la Dinamo Women, così la Reyer colpisce spesso in contropiede dilatando il distacco in maniera anche punitiva per le padrone di casa. Per Sassari 15 punti di Carangelo e 14 di Treffers.