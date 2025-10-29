Bruttina nel primo tempo, esaltante dopo l'intervallo. La Dinamo supera il Rasta Vechta 105-94 e raggiunge i tedeschi in vetta al girone di Europe Cup, rimanendo in corsa per il superamento del turno. Migliori realizzatori Buie con 23 punti, 19 per Thonas e 18 a testa per Marshall jr e Johnson,

I tedeschi iniziano segnando solo da tre punti con guardie e lunghi, il resto lo fa la difesa: 13-20 all’8’. Ad ammortizzare il distacco ci pensa Zanelli sulla sirena del quarto con una bomba: 15-20. Mezzanotte e Thomas sono incisivi, ma latita il contributo degli esterni: 26-37 al 15’. Il Banco non ne viene a capo e finisce anche a -16. Eloquente il dato all’intervallo: i tre esterni Marshall, Johnson e Beliauskas hanno totalizzato 2 punti.

Al rientro in campo la difesa sassarese sale di intensità e in attacco a dar manforte a Buie (il migliore) c’è finalmente Johnson che infila due triple che riaprono la gara insieme al canestro da sotto di McGlynn: 55-57 al 23’. Il Vechta reagisce con due triple di Brown: 62-71 al 27’, ma la Dinamo ha rimesso la testa sul match e ha un Johnson “on fire” che dalla lunetta sigla il sorpasso: 75-74 al 32’. I tedeschi rimettono il naso avanti grazie alle guardie Kuhse e Verge, gli risponde un Marshall indemoniato: 93-86 al 37’. La chiude Buie con una tripla.

© Riproduzione riservata