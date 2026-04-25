Per 35' la Dinamo Lab sogna la finale di Eurocup 1 di basket in carrozzina, ma negli ultimi 5 minuti il quotatissimo Fenerbahce piazza un break clamoroso ed espugna il PalaSerradimigni: 64-72. La squadra sassarese lotterà quindi domattina alle 10 contro il Bilbao per la medaglia di bronzo, mentre la finalissima della seconda coppa europea sarà un derby turco che coinvolge anche il Galatasaray.

Davvero un peccato l'esito del match di stasera, dove la squadra di coach Foden ha disputato 19 minuti quasi perfetti, soprattutto in difesa, arrivando anche a +13, con Sara Revuelta a fare da allenatrice in campo. Nell'ultimo minuto del secondo quarto però i turchi hanno piazzato un break di 7-0 che ha dimezzato il divario: 34-28.

Nella terza frazione ospiti anche a -3 ma grande reazione dei biancoblù con Mosler e Lindblom che in contropiede produce di nuovo un distacco in doppia cifra. Nell'ultimo quarto il Fenerbahce difende meglio, Toprak è implacabile, Yuksel pareggia dalla lunetta (62-62) e poi sorpassa. Il black out offensivo della Dinamo Lab dura quattro minuti e la formazione turca va via e conquista la vittoria.

Migliori realizzatori nelle fila sassaresi Papi e Mosler con 17 punti a testa e Murakami con 16.

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