Non basta il successo per 78-77 alla Torres per ribaltare il -30 dell'andata e conquistare la promozione in Serie B Interregionale. A festeggiare al PalaSerradimigni è la Virtus Sarno, che difende il vantaggio costruito in Campania e centra il salto di categoria. I rossoblù di Antonio Mura, però, restano in corsa grazie al secondo turno degli spareggi, dove affronteranno la perdente della serie tra Terni e Mesagne.

La gara. L'avvio di gara è favorevole agli ospiti, che trovano subito cinque punti consecutivi di D'Elia e provano a prendere il controllo dell'incontro. La Torres risponde con le iniziative di Giua e resta a contatto per buona parte del primo quarto, prima dell'allungo campano nel finale che vale il 29-18 alla prima sirena.

Nel secondo periodo la Virtus Sarno tocca anche il +14, ma i sassaresi reagiscono trascinati da Pitirra e riescono a ridurre il divario. Gli ospiti conservano comunque il comando delle operazioni e vanno all'intervallo lungo avanti 48-37.

La sfida prosegue sui binari dell'equilibrio anche dopo la pausa. Sarno gestisce il margine accumulato, mentre la Torres prova a rientrare possesso dopo possesso senza riuscire ad avvicinarsi in maniera decisiva. Alla fine del terzo quarto il punteggio dice ancora Virtus Sarno, avanti 66-56.

Negli ultimi dieci minuti, però, i rossoblù trovano energie e convinzione per cambiare l'inerzia della partita. Guidata da Casu e Pitirra, la squadra di Mura ricuce progressivamente lo strappo fino a completare la rimonta e conquistare il successo per 78-77 grazie a un incredibile canestro di Giua a fil di sirena.

Una vittoria che non basta per annullare il pesante passivo maturato all'andata, ma che consente alla Torres di chiudere la finale a testa alta. Per i giovani sassaresi la stagione non è ancora finita: il regolamento degli spareggi mette infatti a disposizione un'ulteriore possibilità per raggiungere la Serie B Interregionale, attraverso il confronto con la perdente della serie tra Terni e Mesagne.

Torres-Virtus Sarno 78-77

Parziali: 18-31; 37-48; 56-66; 78-77

Sef Torres: Pitirra N. 1, Prichiazzi 5, Perino, Pitirra E. 23, Giua 4, Calzaghe, Dell’erba 3, Denti 2, D’Elia 9, Casu 29, Barabino, Pompianu 2. Allenatore: Mura

Virtus Sarno: Assalto, Beatrice 6, Cecere, Moccia 3, Gervasio 14, Cucco 1, Puca 10, Matrone 10, Raupys 20, Renzullo, Esposito 6, Impronta 7. Allenatore: Amato

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