È il CMB Porto Torres a conquistare la gara 1 di finale playoff del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. La compagine allenata da Claudio Cau si è imposta contro il Genneruxi Cagliari con il punteggio di 61-50.

La gara. Pronti via e i turritani si portano avanti, chiudendo la prima frazione sul +6 (21-15). Il secondo quarto scorre sulle ali dell’equilibrio, con la compagine cagliaritana che riesce a ridurre il divario a -4 all’intervallo (33-29). Il break dei padroni di casa arriva al rientro dal riposo lungo, grazie ad un parziale di 18-7 che porta Lungheu e compagni, al 30’, sul +15 (51-36). Negli ultimi 10’ il quintetto allenato da Gianluca Susini cerca di recuperare, ma riesce solamente ad accorciare il divario fino al -11 finale. Miglior realizzatore della partita è Argiolas, del Genneruxi, con 15 punti. Ora grande attesa per gara 2, in programma il prossimo weekend a Cagliari.

I tabellini.

CMB Porto Torres – Genneruxi 61-50

CMB Porto Torres: Barbagallo 10, M. Cau 2, D. Cau 8, Mulas, Sahud 10, Madau 4, Piras 7, Sara, Cherchi 8, Lungheu 8, Russu 2, Sanna 2. Allenatore Cau.

Genneruxi: Forresu, Argiolas 15, Spiga, M. Angius, Susini 5, Loi 2, Brisu 9, Rubio Bonnet 4, Podda 2, L. Angius 10, Bonomo 3, Serra. Allenatore Susini.

Arbitri: Fortunato e Puggioni.

Parziali: 21-15; 33-29; 51-36; 61-50.

Playout. Doppia vittoria interna nella seconda giornata di ritorno della fase playout. Spicca la vittoria del Mogoro, tra le mura di casa, contro la Ferrini (69-67). Sfida combattuta ed equilibrata, decisa da un canestro con fallo, e del successivo tiro libero concesso, di Valenza a pochi secondi dalla sirena finale. Nell’altra sfida in programma, invece, netta vittoria della Santa Croce Olbia contro il San Sperate, per 86-66.

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