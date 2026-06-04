"Toccare il cuore, avere fame, pensare tutti come una squadra": i concetti espressi dal neo coach Luca Vitali sono stati ripetuti anche dal presidente Stefano Sardara, dall'ad Francesco Sardara e dal dg Jack Devecchi, che si sono assunti la responsabilità per la stagione appena conclusa, sottolineando che "in troppe persone è mancato il fuoco".

Classe 1986, fratello maggiore di Michele che ha vinto con la Dinamo la Supercoppa Italiana 2019, Luca Vitali è stato un play di 201cm che ha indossato le maglie della nazionale, di Virtus Bologna, Montegranaro (promosso in A insieme a Devecchi), Venezia, Brescia e naturalmente Cremona, dove nel campionato scorso ha fatto da vice allenatore a Gigi Brotto, ex Dinamo. "Mi affaccio a queesta prima esperienza da capo allenatore con entusiasmo e riconoscenza. Vogliamo riaccendere l'entusiasmo di un'isola intera".

Nuovo anche il direttore sportivo, sarà Paolo Citrini, al quarto ruolo nella società sassarese dopo quello di assistente di Meo Sacchetti, responsabile dell'ufficio stampa e comunicazione e da ultimo head coach della squadra femminile che è riuscito a salvare sul campo.

La presentazione che si è svolta alle tenute della Sella & Mosca di Alghero è servita anche per incontrare gli sponsor ("hanno tutti confermato" ha detto Francesco Sardara) e presentare il nuovo logo della Dinamo. Un altro segnale di ripartenza.

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