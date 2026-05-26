New York torna alle Finals Nba dopo 27 anni. I Knicks completano il loro percorso trionfale nella Eastern Conference travolgendo Cleveland in Gara 4 con un netto 130-93 e chiudendo la serie sul 4-0. Una notte storica per la franchigia della Grande Mela, che ora attende la vincente della finale a Ovest tra San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder, attualmente sul 2-2.

A trascinare New York è stato Karl-Anthony Towns, autore di una doppia doppia da 19 punti e 14 rimbalzi. Solido anche il contributo di Anunoby (17 punti) e Shamet (16), mentre Bridges e Brunson hanno chiuso entrambi a quota 15.

Nella stagione che sta facendo sognare New York c’è anche un protagonista sardo: Riccardo Fois, assistant coach dei Knicks. Per il tecnico olbiese si tratta della seconda finale Nba in carriera dopo quella raggiunta nel 2021 con i Phoenix Suns.

Classe 1987, cresciuto nella Santa Croce Olbia, Fois conquistò giovanissimo lo Scudetto Allievi del 2002 insieme a Gigi Datome prima di intraprendere la carriera da allenatore.

Negli Stati Uniti ha costruito il proprio percorso passando dai college fino ai vertici della Nba: a Gonzaga ha lavorato come director of analytics contribuendo alla storica Final Four Ncaa, mentre con la Nazionale italiana ha fatto parte dello staff tecnico sia con Gianmarco Pozzecco sia, successivamente, con Luca Banchi.

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