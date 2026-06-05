La Torres si gioca l’ultima carta per la promozione. Dopo aver visto sfumare il primo spareggio nazionale contro Sarno, la formazione sassarese torna in campo sabato sera (ore 20) a Terni per l’andata del doppio confronto che assegna l’ultimo posto disponibile in Serie B Interregionale.

Per la squadra di coach Antonio Mura si tratta di un’occasione imperdibile per raggiungere Esperia e Sennori al gradino di sopra. L’obiettivo sarà quello di restare in scia e arrivare al ritorno, in programma sabato prossimo alle 19 al PalaSerradimigni, con la qualificazione ancora aperta.

Anche la Esseti Terni arriva all’appuntamento dopo una delusione. Gli umbri avevano infatti superato Mesagne nella gara d’andata del primo spareggio promozione, salvo poi vedere sfumare il salto di categoria nel match di ritorno disputato in Puglia.

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