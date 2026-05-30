La Klass Sennori sarà ancora protagonista in Serie B Interregionale. La formazione di coach Fabrizio Longano completa la missione salvezza espugnando il parquet dell’Antoniana per 94-87 dopo un tempo supplementare e chiudendo la serie playout sul 2-0.

Un traguardo importante per il club romangino, che alla sua prima esperienza nella quarta serie nazionale riesce a conquistare la permanenza senza dover ricorrere alla “bella”. Per riuscirci, però, è servita una prova di carattere al termine di una gara complicata e ricca di ribaltamenti.

L’avvio sembrava poter indirizzare rapidamente la sfida dalla parte dei sardi. Sennori ha approcciato il match con grande aggressività, costruendo immediatamente un parziale di 11-0 e costringendo la panchina campana a fermare il gioco. L’Antoniana, però, ha reagito e con il passare dei minuti è riuscita a rientrare progressivamente, pur senza riuscire a mettere la testa avanti.

I biancoverdi hanno mantenuto il controllo anche dopo l’intervallo, arrivando a toccare il +14 e dando l’impressione di poter amministrare il vantaggio. I padroni di casa, però, non hanno mai smesso di crederci e trascinati da Fiorillo hanno ricucito lo strappo fino a rientrare pienamente in corsa.

Il finale dei tempi regolamentari è stato carico di tensione. A due minuti dalla sirena l’Antoniana ha trovato il primo pareggio della propria partita, mentre nel convulso finale tre tiri liberi di Fiorillo hanno fissato il punteggio sul 78-78, rimandando ogni verdetto all’overtime.

Nei cinque minuti supplementari l’inerzia sembrava poter sorridere ai campani, capaci di salire fino al +4. La Klass, però, ha trovato le energie per reagire ancora una volta: i punti di Pisano, una tripla pesantissima di Hubalek e un canestro di Cabras hanno ribaltato nuovamente il confronto. Nel finale è stato poi Sanna a chiudere definitivamente i conti dalla lunetta, facendo partire la festa dei biancoverdi.

Pall. Antoniana-Sennori 87-94 d1ts

Bioverde Antoniana: Chirico 7, Smith 1, Fiorillo 32, De Rosa 9, Trapani, Trentini 14, Di Palma, Pezzella 3, Tolino 21, Cortese ne. Allenatore Rosolino

Klass Sennori: Cordedda 7, Puggioni 2, Sanna 14, Nwokoye 9, Merella 20, Cabras 7, Tola 10, Pisano 7, Hubalek 15, Biolchini 3. Allenatore Longano

Parziali: 18-31; 42-47; 56-60; 78-78

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