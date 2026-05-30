La tripla di Marco Spissu dà la salvezza al SaragozzaIl play sassarese eroe della squadra spagnola
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Un'impresa che ha guadagnato la vetrina del campionato più forte d'Europa: la Liga ACB di Spagna. Ieri notte la tripla sulla sirena di Marco Spissu ha consentito al Saragozza di battere il Rio Breogan 95-94 e conquistare la salvezza all'ultima giornata.
E dire che il Saragozza sembrava spacciato: -5 a 6 secondi dalla fine, poi la tripla di Bell-Haynes, il suo libero sbagliato con rimbalzo e passaggio al mancino sassarese che ha infilato la bomba del trionfo.
Il play Spissu è stato il mattatore della serata anche per le cifre: 20 punti e 9 rimbalzi. Una prestazione superba che ne rilancia le quotazioni non solo in Spagna.