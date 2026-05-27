Ci sono anche due atlete sarde, di Alghero, nella lista della Nazionale Under 18 femminile che sarà ad Urbino dall’8 al 14 giugno per la prima fase di preparazione al campionato Europeo in programma a Stoccolma in Svezia.

Tra le convocate c’è Giulia Olandi, classe 2008, in forza alla Basket Costa Masnaga. Tra le giocatrici a disposizione e che dunque potranno essere chiamate in causa figura Aurora Murgia, classe 2009 che gioca nella Mercede Basket Alghero.

Per questo raduno, sono 16 le giocatrici convocate dallo staff tecnico guidato dal coach Michele Dall’Ora. All’Europeo l’Italia è inserita nel Girone B, insieme a Svezia (gara il primo agosto), Finlandia (2 agosto) e Belgio (3 agosto).

(Unioneonline/A.D)

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