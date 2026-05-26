Un'esperienza durata solo una stagione alla Dinamo e che resterà nebulosa per tanti motivi. Il direttore sportivo Mauro Sartori ha firmato un contratto pluriennale per Pistoia, squadra che ha ottenuto la permanenza nella A2 battendo Ruvo di Puglia alla quinta gara dei playout. Sartori verrà presentato alla stampa venerdì.

Che non sarebbe stato confermato lo aveva annunciato il presidente Stefano Sardara specificando che sarebbero andati via tutti tranne qualcuno dello staff tecnico. Negli ultimi mesi Sartori non si era più visto al PalaSerradimigni, anche se aveva seguito la Dinamo in trasferta, ma nessuno della società ha mai fornito una spiegazione ufficiale.

Ora Sartori ricomincia a Pistoia, con un contratto lungo che presuppone una programmazione. Il Banco di Sardegna invece attende la probabilmente la fine dei playoff scudetto e dei playoff promozione dalla A2 per avere un quadro più chiaro dei due campionati.

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