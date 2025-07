Solo squadre plurititolate all'International Tournament City of Cagliari, come da tradizione nel quadrangolare organizzato dal Comitato Regionale della Fip Sardegna. L'edizione numero 15 vedrà affrontarsi al PalaPirastu la Dinamo Banco di Sardegna, l'Olimpia Milano, il Bayern Monaco e il Gran Canaria.

L'appuntamento è per il 6 e 7 settembre e sarà l'occasione per conoscere la rinnovatissima formazione sassarese affidata al coach Massimo Bulleri.

La presenza di Milano non è certo una novità e come per Sassari la stagione 2025-2026 deve essere quella del rilancio viste le delusioni europee e italiane. Il Bayern Monaco è fresco campione di Germania mentre il CB Gran Canaria è reduce da una grande stagione culminata con la finale di Eurocup.

