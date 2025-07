Ci sarà anche un giocatore sassarese agli Europei di basket Under 20 che iniziano sabato in Grecia: il play Stefano Trucchetti, classe 2006.

Il giocatore della Dinamo è stato convocato tra i 12 della nazionale italiana dal coach Alessandro Rossi. Prima gara sabato alle 14.30 contro il Belgio. Domenica gli azzurrini affronteranno la Germania a mezzogiorno e lunedì se la vedranno alle 19.30 contro l'Ucraina.

In Grecia ci sarà pure un altro sardo ma non in campo: Gigi Datome è il coordinatore del settore squadre nazionali maschili.

