Il playmaker Alessandro Zanelli è il quarto volto nuovo della Dinamo Banco di Sardegna. Classe 1992, 188cm di altezza, Zanelli arriva da Scafati dove ha avuto una media di 5,4 punti col 37% nelle triple in 17 minuti di impiego.

Cresciuto nelle giovanili del Treviso, dove ha vinto lo scudetto Under 19, Zanelli ha giocato in B e in A2 prima di approdare nella massima serie, dove ha indossato le maglie di Brindisi per quattro campionati, Treviso per due e infine Scafati.

Il nuovo play biancoblù ha spiegato: “Parlare con coach Bulleri mi ha subito trasmesso entusiasmo: percepire la sua fiducia nei miei confronti è stato determinante nella scelta di sposare questo progetto. Nel corso della mia carriera ho affrontato la Dinamo tantissime volte e l’ho sempre vista come una società ambiziosa, ben organizzata e con una grande storia alle spalle.

Arrivo da una stagione complicata, soprattutto sotto il profilo del contesto di squadra, e ho una grande voglia di riscatto: il mio obiettivo principale è contribuire al massimo ai risultati del gruppo”.

