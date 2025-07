Quarto italiano nuovo per una panchina dove era rimasto il solo centro Vincin: da Pistoia arriva il veterano Marco Ceron, guardia/ala di 33 anni, alto 195 cm.

Ceron ha iniziato nel vivaio della Benetton Treviso e poi è passato al settore giovanile della Reyer Venezia. La carriera ha oscillato tra A2 e Serie A. nel massimo campionato ha indossato le maglie di Venezia, Pesaro, Brescia, Virtus Bologna e da ultimo Pistoia dove in 11 partite a 16 minuti di media ha prodotto 3,6 punti.

Arriva per fare il cambio dei due esterni, con minutaggio ridotto, ma è conscio del suo ruolo. Il neo giocatore biancoblù ha dichiarato: «Le sensazioni sono state positive fin da subito, dopo il primo confronto con il coach che mi ha spiegato con grande chiarezza cosa si aspetta da me, sia in campo che fuori. Da avversario ho sempre ammirato la Dinamo, la sua gente e l’atmosfera che si respira al palazzetto. Porterò grande intensità ogni giorno in palestra, mettendomi completamente a disposizione del gruppo. Non vedo l’ora di cominciare».

