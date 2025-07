Completato il pacchetto dei lunghi: ecco Nick McGlynn, pivot statunitense classe 1996, 206cm di altezza, che ha disputato l’ultima stagione tra Dziki Varsavia (Polonia) e Kolossos Rodi (Grecia).

Lo yankee si alternerà con Vincini nello spot di “5” dove peraltro può giocare anche Thomas, che farà nella stagione prossima più il “4” che il pivot, con mezzanotte da cambio.

McGlynn si è messo in luce nella Drake University come difensore e stoppatore, specialista in doppie doppie tra punti e rimbalzi. Veterano dell'Europa ha giocato in Lussemburgo, Austria, Paesi Bassi, Polonia e appunto Grecia: col Kolossos Rodi 9,2 punti, 5,5 rimbalzi in 12 partite con oltre il 63% dal campo confermando di avere un pungente tiro dalla media distanza.

Il neo giocatore biancoblù ha dichiarato: “La Dinamo Sassari rappresenta una grande opportunità per la mia carriera. I miei obiettivi personali coincidono con quelli della squadra: vogliamo arrivare in alto in classifica e competere nei playoff”.

