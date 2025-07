Gran fisico, anche se mano non proprio educatissima, ma in fondo come quinto lungo la Dinamo gli chiede tanto contributo in allenamento e quando entrerà in partita di difendere e prendere rimbalzi. Già opzionato da un mese, è arrivata finalmente l'ufficializzazione della firma di Fadilou Seck, 28 anni, pivot di 207 centimetri nativo di Dakar (Senegal) e di formazione sportiva italiana, quindi tesserato in quota italiani.

Seck che nell'ultima stagione ha disputato il campionato di A2 con la Reale Mutua Torino, chiudendo con 2,5 punti e 2,5 rimbalzi di media in 11,4 minuti a partita. Per lui, in totale, 36 presenze in regular season più una nei play-in.

Il centro senegalese si è avvicinato alla pallacanestro a 14 anni nel vivaio del Basket Ravenna, con cui ha debuttato in A2 solo 3 anni più tardi, allenato anche da coach Massimo Bulleri, che ritroverà ora alla Dinamo. Ha indossato anche le maglie di Olginate, Bisceglie, Crema e Matelica, e con Brindisi ha assaggiato la serie A in quattro gare.

Fadilou Seck ha dichiarato: “Sono contento di entrare a far parte di una realtà come Sassari. Fin dal primo contatto ho sentito considerazione e rispetto, e questo per me ha fatto la differenza. Alcuni giocatori che hanno vissuto l’esperienza Dinamo me ne hanno parlato con entusiasmo: sarà un nuovo passo nel mio percorso, e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il gruppo".

