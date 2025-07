Sasha Grant è un nuovo giocatore della Vanoli Cremona, nel campionato di Serie A. Ala classe 2002, originario di Dolianova, nei giorni scorsi aveva lasciato l'Unahotels Reggio Emilia dopo due stagioni.

«Sono molto entusiasta di unirmi alla Vanoli», ha dichiarato Grant, «la scelta è stata immediata dopo aver parlato con il coach e con il direttore sportivo Andrea Conti. Ringrazio entrambi per la fiducia».

Cresciuto nel vivaio del Jolly Dolianova e successivamente dell’Esperia Cagliari, Grant ha lasciato l’Isola giovanissimo per approdare nel 2016 alla Pallacanestro Reggiana. Un anno più tardi il grande salto in Germania, nel settore giovanile del Bayern Monaco, con cui ha debuttato a 17 anni in Bundesliga e in Eurolega.

Tornato in Italia nel 2021, ha contribuito alla promozione in Serie A della Tezenis Verona, prima di una breve parentesi a Bayreuth. Nell’ultima stagione è tornato a Reggio Emilia, giocando con continuità e chiudendo con 4 punti di media in circa 15 minuti a partita.

Già protagonista con le selezioni giovanili azzurre, Grant è anche nel giro della Nazionale allenata da Gianmarco Pozzecco.

© Riproduzione riservata