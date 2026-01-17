"Vogliamo tornare ad essere vincenti" ha detto il coach Veljko Mrsic nel presentare la gara di domani alle 17 contro Napoli in programma al PalaSerradimigni. Restano in infermeria la guardia Beliauskas e l'ala Marshall, forse recuperano il play Buie e la guardia Johnson ma che avranno comunque autonomia limitata perché reduci da problemi fisici. Tra il pubblico ci sarà anche Achille Polonara, che inizia a riassaggiare l'atmosfera di Sassari.

Primo obiettivo: tornare appunto alla vittoria e a quota 12, dato che l'esclusione di Trapani ha tolto due punti in classifica ai biancoblù, Secondo obiettivo provare a ribaltare il -11 dell'andata. Napoli si impose 86-75 nonostante l'assenza di Mitrou-Long, ma va pure ricordato che nel Banco di Sardegna Marshall giocò appena 10 minuti perché acciaccato e Yhomas nel secondo tempo accusò problemi a una caviglia.

Tre gli ex: la Dinamo schiera Pullen, protagonista della Coppa Italia vinta a Napoli, che invece di ex biancoblù ne propone addirittura due: l'ala Treier e il play-guardia Stefano Gentile.

Nelle fila ospiti oltre al play Mitrou-Long (15 punti di media e ben 6 rimbalzi) occhio all'ala Flagg, devastante all'andata con 23 punti nonostante una serata no al tiro da tre punti. Vanno facilmente in doppia cifra anche i play-guardia Bolton ed El-Amin, l'ala Simms e il lungo Croswell.

