Il pronostico era tutto per la Virtus, ma a Bologna la partita finisce prestissimo: dopo 15 minuti. I padroni di casa vannoi avanti in doppia cifra e controllao senza patemi per vincere 90-71.

La differenza tecnica si è vista tutta, acuita da una serata disastrosa dalla lunetta: 10/24, invece la Virtus ha fatto 21/22. Per Buie 14 punti e 7 assist. Malissimo Thomas: 2 punti con 1/8 al tiro su azione e 0/4 dalla lunetta.

La cronaca

Parte meglio Bologna, anche perché McGlynn dopo il primo canestro fa 0-3 e Thomas ha 0/2: 17-10 per la Virtus al 7'. Con due triple in faccia al difensore Marshall impedisce la fuga virtussina. Sull'asse Buie Vincini si completa la rimonta: 23-23.

Nel secondo quarto è sorpasso con mezzanotte che corregge il proprio erroe da sotto: 26-28 al 13'. Il problema è che dalla lunetta Sassari è un disastro soprattutto con Thomas (0/4) e la Virtus rimette il naso avanti. A Thomas viene fischiato un terzo fallo ridicolo, Bulleri per la disperazione mette Seck. L'attacco biancoblù fatica contro la difesa bolognese, la Virtus vola anche grazie al 14/14 dalla lunetta, mentre il Banco ha un pessimo 3/10.

Al rientro la Virtus gioca ancora sicura e sciolta in attacco, dura e appiccosa in difesa, la formazione di Bulleri non riesce a rientrare mentalmente in gara: 60-42 al 25', 71-51 al 19'. Gara finita in anticipo.

