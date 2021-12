Il ferro nega a Logan la tripla e alla Dinamo Sassari l’impresa, nella più bella partita della stagione. Alla Segafredo Arena vince la Virtus 102-100 dopo un supplementare. La sesta sconfitta è dolorosa solo per la classifica, però finalmente la compagine sassarese gioca come una squadra e lo fa per tutta la gara.

Merito del coach Bucchi (senza Gentile, fermo per una botta ricevuta in allenamento) che ricompatta il gruppo sfruttando anche l'ottima regia nel primo tempo del nuovo arrivato Gerald Robinson. Certo, ci sono stati anche errori e la conferma delle difficoltà dentro l'area, ma resta una prestazione convincente contro uno squadrone capace di ovviare pure agli infortuni durante il match di Hervey all'inizio e nel secondo tempo i Pajola.

La cronaca

Dinamo che gioca in maniera diversa con Robinson che attacca il ferro e lo fa anche Bendzius: +3 al 4' (9-12) che diventa anche +5 quando Sassari inizia a fa canestro da tre con Logan e Chessa, buttato nella mischia da Bucchi che lo ha avuto a Roma in A2.

La Virtus si regge grazie ai tanti liberi (7/10) e al rientrante Belinelli e ai rimbalzi in attacco di Jaiteh: 27 pari il primo quarto.

Nella seconda frazione Sassari continua a lottare, riesce pure ad andare avanti: 33-34 al 14'. La Virtus però domina a rimbalzo in attacco e quando esce Devecchi, ottimo in difesa, Wheems riprende a segnare e tocca il massimo divario: 41-34 al 16'.

La reazione del Banco è propiziata da Kruslin e Robinson: 9-0 che vale il nuovo vantaggio. La tripla di Chessa dà anche il +5 prima che Cordinier risponda dall'angolo: 46-48,

Il terzo quarto si apre nel segno di Kruslin: il tiratore croato infila tre bombe ed è +7: 53-60 al 23'. Con la tripla di Bendzius è anche +7 ma Belinelli guida la rimona e il sorpasso: 71-69 il terzo quarto.

L'equilibrio resta anche nell'ultima frazione, con Bendzius che è ormai caldissimo, ma la Virtus continua a beneficiare di tanti liberi e a dominare a rimbalzo. Escono prima Kruslin e poi Mekowulu per falli, Sassari chiude senza pivot, ma Logan con due liberi acciuffa il supplementare, perché la tripla di Teodosic è poi sul ferro.

Nel supplementare Alibegovic da sotto e Teodosic col talento provano lo strappo. Resiste Sassari con la tripla di Devecchi (93-93 al 42') ma Teodosic è un mago: 102-98 al 43'. Sassari c'è sino alla fine. Ha l'ultima palla per il sorpasso: sbaglia Devecchi da tre che poi recuera e serve Logan, ma la palla della vittoria finisce sul ferro.

I tabellini

Virtus Bologna: Belinelli 16, Tessitori 8, Pajola 7, Alibegovic 11, Hervey, Ruzzier 6, Jaiteh 15, Alexander, Ceron ne, Weems 19, Teodosic 15, Cordinier 5. All. Scariolo.

Sassari: Logan 17, Kruslin 16, Gandini ne, Devecchi 3, Treier, Chessa 9, Burnell 2, Bendzius 25, Mekowulu 6, Gentile ne, Diop, Robinson 21. All. Bucchi.

